Ten pies ma dziwny nawyk. Zdjęcia mówią same za siebie

Ta historia ujrzała światło dzienne dzięki serwisowi Imgur, na którym użytkownik o nicku hisCleverUsername podzielił się zdjęciami swojego psa. Okazuje się, że Poi, którego właściwe imię brzmi Poseidon, nie wychodzi z domu bez jednej ze swoich zabawek. Przedstawiciel rasy golden retriever jest do tego stopnia przywiązany do maskotek, że za każdym razem chwyta jedną z nich w zęby. Czworonóg nie ma również problemów z przenoszeniem pluszaków na głowie i pozowania przy tym do zdjęć.

Użytkownik hisCleverUsername przyznał, że dziwny nawyk towarzyszy jego zwierzęciu już od czasu, kiedy ten był szczeniakiem. Zdaniem właściciela czworonoga, noszenie zabawek sprawia, że jego podopieczny czuje się bezpiecznie. Co ciekawe, Poi nie tylko nosi pluszaki, ale również używa ich jako poduszki wówczas, gdy tylko poczuje się zmęczony.