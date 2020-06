47-letni Polak masturbował się na plaży w Nervi. Włoska policja twierdzi, że nie po raz pierwszy

W miejscowości Nervi we Włoszech na plaży Murcarolo przyłapano Polaka, który nie tylko obnażał się, ale i masturbował na widoku. Jak podają lokalne media, mężczyzna był pod wpływem alkoholu, ale nie można go tym tłumaczyć, ponieważ nie był to wcale jego pierwszy raz.

W Nervi nieopodal Genui zatrzymano 47-letniego Polaka, który nie przejmując się obecnością na plaży innych ludzi – w tym rodzin z dziećmi – onanizował się publicznie. Zboczeniec leżał wewnątrz wyciągniętej na brzeg łodzi i w trakcie dokonywania opisanego tutaj czynu, miał opuszczone spodnie. Portal telenord.it podkreśla, że było go widać nie tylko z okien okolicznych domów i z ulicy, ale też z samej plaży, gdzie znajdowali się także nieletni. Daje to podstawę do postawienia mężczyźnie zarzutów karnych. Polaka zatrzymały osoby, które kontrolują włoskie plaże od czasu wprowadzenia obostrzeń spowodowanych koronawirusem. Funkcjonariuszka przy pomocy dwóch kolegów doprowadziła 47-latka na policję. Jak informował, czuć było od niego alkohol. Mężczyzna nie chciał też współpracować, ani nawet podciągnąć spodni na polecenie służb porządkowych. Na komisariacie okazało się, że jest znany służbom, gdyż złapano go na tej samej czynności już w kwietniu tego roku. Wtedy jednak nie robił tego na oczach dzieci, więc odstąpiono od kary, Czytaj także:

Polski kierowca zabity we Włoszech. Trzy osoby zatrzymaneCzytaj także:

Alkohole wychodzą z kwarantanny obronną ręką. Wzrosła nawet sprzedaż winaCzytaj także:

Nie pamięta kim jest, mówi tylko po polsku. Belgijska policja prosi o pomoc