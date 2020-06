Ten pies przeżył cudem. „Jest najbardziej zwariowanym buldożkiem na świecie!”

Leslie, wolontariuszka z kliniki, która zajmowała się czworonogiem przyznaje, że jest on najsilniejszym psem, jakiego spotkała w swoim życiu. – Znam wiele psów, które były chore, miały poważne urazy, ale nigdy nie trafił do mnie żaden zwierzak w tak ciężkim stanie. Buggy miał mnóstwo szczęścia, że udało mu się przeżyć – wyjaśniła. Pies został znaleziony w potoku przez przypadkowego przechodnia. Jego nozdrza praktycznie nie pracowały poprawnie, miał zwichniętą łapkę i uszkodzone organy wewnętrzne. Był też znacznie mniejszy, niż inne buldożki w jego wieku.

Po operacjach życie zwierzaka całkowicie się zmieniło. Piesek nie tylko powrócił do zdrowia, ale przede wszystkim znalazł nową opiekunkę i ma kochający dom. Buggy zyskał także nowych przyjaciół – jego właścicielka ma również dwa inne psy. – Obawiałam się, czy nie będzie między nimi napięć, ale wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jeden z moich psów to mastiff, który waży ponad 75 kilogramów. Uwielbiają wspólne zabawy, Buggy ma mnóstwo energii i zupełnie nie przeszkadza mu, że jest znacznie mniejszy od swojego kumpla. Poza tym uwielbia wchodzić do plastikowego kosza na domowe przedmioty. Co ciekawe, psiak odkąd u nas jest, zawsze śpi z otwartym pyszczkiem, jednocześnie niesamowicie się przy tym śliniąc – opowiada Melissa. – To najbardziej zwariowany buldożek na świecie – dodaje.

