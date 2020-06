Chińscy naukowcy ostrzegają przed nowym wirusem. „Ma potencjał, by wywołać pandemię”

Badania w tej sprawie opublikowane zostały na łamach amerykańskiego czasopisma „Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS). Zespół chińskich naukowców przyjrzał się wirusom grypy wykrytym u świń w latach 2011-2018 i znalazł szczep „G4” wirusa H1N1, który „ma wszystkie istotne cechy kandydata na wirusa pandemicznego” .

Co alarmujące, wirus wykryto także w krwi pracowników. Zdaniem autorów badania oznacza to, że „należy wdrożyć ścisły monitoring populacji ludzi, szczególnie pracowników farm trzody chlewnej” . Naukowcy tłumaczą, że wirusy nie mają problemu z przekroczeniem bariery gatunkowej, szczególnie w gęsto zaludnionych rejonach Chin, gdzie miliony osób mieszkają w pobliżu miejsc, gdzie chowane są zwierzęta. Negatywnym czynnikiem jest także popularność rzeźni i rynków, gdzie sprzedawane jest surowe mięso, a zwierzęta przechowywane są często i zabijane na terenie targowiska.

Koronawirus SARS-CoV-2 też pochodził od zwierząt

Koronawirus SARS-CoV-2, który wywołał pandemię, zdaniem naukowców pochodzi od zwierząt, prawdopodobnie nietoperzy z rodziny podkowcowatych. Z nich mógł przenieść się na inne zwierzęta, a następnie na ludzi na targowisku w Wuhan, gdzie został po raz pierwszy wykryty. W badaniu podkreślono, że świnie są swoistymi „naczyniami mieszającymi” do generowania wirusów grypy pandemicznej i wezwano do systematycznego nadzorowania hodowli.

