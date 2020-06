Porzucona suczka urodziła 10 szczeniąt. Los się uśmiechnął, ale nie do wszystkich

Użytkownicy mediów społecznościowych pokochali Emmę i jej historię. Suczka była w zaawansowanej ciąży, gdy odnaleźli ją wolontariusze. – Była samotna i gotowa, żeby urodzić. Byliśmy w szoku, ponieważ była ogromna – opisała w rozmowie z portalem The Dodo osoba, która opiekowała się czworonogiem i dodała, że gdy Emma zaczęła rodzić, dobrze wiedziała, w jaki sposób postępować.

Emma czeka aż los się do niej uśmiechnie

Suczka urodziła pierwszego szczeniaka, potem następnego i następnego. Aż trudno w to uwierzyć, ale ostatecznie na świat przyszło łącznie 10 piesków. – Emma była szczęśliwa, wiedziała, że jest bezpieczna – relacjonowała kobieta, która zajmowała się psami. Zwierzęta były zdrowe i z dnia na dzień zyskiwały na sile. Robiły także wielki bałagan, rozrzucając zabawki po pomieszczeniach, w których przebywały. – Emma jest wspaniała matką – podsumowała kobieta. – Jest wspaniałym psem – dodała. Historia Emmy i 10 szczeniaków podbiła serca internautów. Młode pieski trafiły do adopcji i znalazły kochające domu. Emma wciąż czeka aż los się do niej uśmiechnie.

