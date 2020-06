Dalmatyńczyk czy jamnik? Takiego psa jeszcze nie widzieliście

Właścicielką siedmiomiesięcznego Moo jest 24-letnia Victoria Hoffman z Miami w Stanach Zjednoczonych. Jej pupil robi coraz większą furorę w mediach społecznościowych, a profil czworonoga na Instagramie śledzi już niemal 14 tys. użytkowników. Wszystko za sprawą „łaciatego” umaszczenia niemal całego ciała – niemal, ponieważ głowa zwierzęcia jest czarno-brązowa.

Chociaż kolor sierści pupila może mylić, to jest on jamnikiem. – Wygląda to tak, jakby jego ciało nie pasowało do głowy. Wiele osób początkowo myśli, że ma założoną piżamę i są zaskoczeni dowiadując się, że to jego naturalne umaszczenie – przyznała Hoffman w rozmowie z mediami. Kobieta przyznała, że jej pies wzbudza wszędzie duże zainteresowanie. – Jesteśmy często zatrzymywani na ulicy, ludzie robią zdjęcia i pytają o niego. To naprawdę wyjątkowy szczeniak, jest naszą małą gwiazdą – podkreśliła właścicielka Moo. Przegląd zdjęć zamieszczanych przez nią w sieci wskazuje, że psu odpowiada rola gwiazdy, a na jego profilu odnajdziemy wiele fotografii, na których czworonóg pozuje do obiektywu.

