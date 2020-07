Nie żyje brat Benedykta XVI. Papież senior odwiedził ks. Ratzingera przed śmiercią

Georg Ratzinger zmarł w Ratyzbonie w wieku 96 lat. O pogorszeniu się stanu zdrowia ks. Ratzingera dowiedzieliśmy się w połowie czerwca. Wtedy emerytowany 92-letni papież Benedykt XVI przybył do Niemiec po raz pierwszy od 2013 roku, żeby spotkać się po raz ostatni ze swoim bratem.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski kondolencje Benedyktowi XVI, jego rodzinie i bliskim oraz Kościołowi w Niemczech złożył abp Stanisław Gadecki.

Benedykt XVI zdążył odwiedzić umierającego brata

18 czerwca emerytowany papież pojechał do Ratyzbony, aby towarzyszyć swojemu 96-letniemu bratu. Vatican News informował wtedy, że Benedykt XVI pozostanie na miejscu „tak długo, jak będzie to konieczne”. Papieżowi, który abdykował w 2013 roku, w podróży do Ratyzbony towarzyszył jego osobisty sekretarz arcybiskup George Ganswein, a także lekarz oraz pielęgniarka.

Benedykt XVI jest o trzy lata młodszy od swojego brata Georga. Okoliczności życia poprowadziły dwóch braci w różnych kierunkach. Vatican News określa księdza Georga jako „genialnego muzyka”, a emerytowanego papieża jako „znanego teologa”. Więź, którą zbudowali, zawsze pozostawała silna, o czym świadczą liczne wizyty ks. Georga Ratzingera w Watykanie w latach 2005–2013, czyli latach pontyfikatu brata. W jednej z medialnych wypowiedzi Benedykt XVI we wzruszający sposób mówił o George'u. – Od początku życia mój brat zawsze był dla mnie nie tylko towarzyszem, ale także godnym zaufania przewodnikiem – powiedział emerytowany papież.

