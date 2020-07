Ten pies może kosztować nawet 2 mln dolarów. Poznajcie mastifa tybetańskiego!

Mastify tybetańskie to jedne z największych ras psów na świecie. Są zaliczane do grupy molosów w typie górskim. Od stuleci strzegły stad w Himalajach i są uważana za przodków wszystkich molosowatych. Zwierzęta te są bardzo niezależne i samodzielne, a jednocześnie niezwykle szybko przywiązują się do swoich opiekunów. Mastify dobrze czują się w towarzystwie ludzi. Rasa ta wymaga jednak porządnego szkolenia - ze względu na spore rozmiary i złożony charakter źle socjalizowane psy mogą stać się agresywne. Potrzebują także dużo ruchu, zabawy i uwagi - znudzone mastify potrafią wyrządzić w domach spore szkody. Rasa ta jest stosunkowo zdrowa i odporna na choroby, jeśli pojawią się jakiekolwiek jednostki chorobowe - zazwyczaj są to dysplazja biodrowa i łokciowa czy choroby oczu.

Mastify zwracają uwagę swoimi rozmiarami - dorosłe psy ważą zazwyczaj 45-70 kg, a suczki 35-55 kg, w kłębie psy osiągają minimum 66 cm a suki 61 cm. Niektóre rasy psów są znacznie droższe niż inne. Zdecydowanym liderem w rankingu od lat jest mastif tybetański. Przedstawicieli tej rasy jest na świecie bardzo mało, co automatycznie podwyższa cenę czworonoga. Ponadto, w Chinach jest uważany za symbol luksusu. Chińczycy wierzą również, że ciele mastifów tybetańskich mieszka duch zmarłego mnicha. Jeden z psów tej rasy został sprzedany za rekordowe 2 mln dolarów, czyli niemal 8 mln złotych. W Polsce za szczeniaka tej rasy trzeba zapłacić od 7 tysięcy złotych w górę.

Przedstawicielem tej rasy jest m.in. Ask. Czworonóg ma swój profil na Instagramie, który śledzi ponad 3 tysiące osób.