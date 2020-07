Putin będzie rządził Rosją do 2036 roku? Są wyniki referendum

W środę 1 lipca w Rosji zakończyło się referendum w sprawie poprawek do rosyjskiej konstytucji. Jedna z nich umożliwia Władimirowi Putinowi ubieganie się o dwie kolejne 6-letnie kadencje na stanowisku prezydenta Federacji Rosyjskiej. Obecna kadencja trwa do 2024 roku. Inne poprawki dotyczyły wpisania do konstytucji gwarancji socjalnych, wiary w Boga, obrony rosyjskiej wersji historii i tradycji czy gwarancji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

Głosowanie w referendum został rozciągnięte na cały tydzień. Rosjanie mogli oddać swój głos od 25 czerwca do 1 lipca. Można było głosować także przez internet. Władze uzasadniały takie regulacje trwająca epidemią koronawirusa.

Według oficjalnych wyników Rosjanie popierają zmiany

Cząstkowe wyniki głosowania były podawane jeszcze w jego trakcie. Zgodnie z najnowszymi, oficjalnymi wynikami z blisko 99 proc. komisji 78,03 proc. Rosjan poparło poprawki do konstytucji.

W centrum Moskwy przeciwko poprawkom i sposobowi przeprowadzenia referendum protestowało kilkaset przeciwników zmiany konstytucji. Szefowa CKW Ełła Pamfiłowa oświadczyła, że nie zgłoszono poważnych skarg dotyczących naruszenia prawa, które wymagałyby interwencji Komisji.

Władimir Putin rządzi Rosją od 1999 roku. Do 2008 roku pełnił funkcję prezydenta, następnie ze względu na ograniczenia wynikające z konstytucji 4 lata był premierem i od 2012 roku ponownie zajmuje fotel prezydenta. Jego kadencja kończy się w 2024 roku.

