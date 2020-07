Koronawirus na przyjęciu weselnym. Pan młody zapłaci prawie 32 tys. zł

Według lokalnych mediów cytowanych przez BBC, podczas wesela w Bhilwarze koronawirusem zakażonych zostało co najmniej 16 gości, z czego jeden zmarł. Władze Radżastanu w obawie przed rozprzestrzenianiem się pandemii ustaliły, że dopuszczalny limit gości na takim przyjęciu to 50 osób. Oczywiście w tym wypadku liczba ta została znacznie przekroczona. Stąd też kara finansowa w wysokości około 600 tys. rupii, czyli równowartość blisko 8 tys. dolarów.

Telewizja NDTV podkreśla jednak, że to nie wszystko. Rodzina pana młodego musi też pokryć koszty leczenia 15 zakażonych koronawirusem osób oraz koszty odesłania na kwarantannę 60 kolejnych osób. To ona musi zapewnić izolowanym osobom wyżywienie oraz spełnić pozostałe podstawowe potrzeby grupy gości. Już w trakcie wesela organizatorzy zobligowani byli do zakupienia z własnych środków masek, żeli odkażających i pilnowania dystansu pomiędzy gośćmi.