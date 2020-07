Pies zaatakował noworodki. Bliźniaczki zmarły w wyniku odniesionych obrażeń

Do zdarzenia doszło w miejscowości Piripa w stanie Bahia w Brazylii. Elaine Novais niecały miesiąc temu urodziła dwoje dzieci – siostry bliźniaczki Anne oraz Analu. W ich rodzinnym domu doszło do tragedii. Kiedy dziewczynki spały, należący do rodziny pies, zaatakował je. Elaine Novais ruszyła na pomoc swoim dzieciom i próbowała odciągnąć psa. Kobieta udzieliła dzieciom pierwszej pomocy i wezwała pogotowie. Jedna z córek została uznana za zmarłą po przyjeździe do szpitala miejskiego im. Marii Pedreiry Barbosy. Zgon drugiej dziewczynki stwierdzono niecałą dobę później.

Jeden z krewnych Elaine Novais powiedział w rozmowie z mediami, że pies był zazwyczaj bardzo spokojny, jednak sytuacja uległa zmianie po narodzinach dzieci. – Rodzina poświęcała mu dużo mniej czasu i uwagi i to mogło wywołać u niego zazdrość. Kiedy został z dziećmi sam na sam, rzucił się na nie - stwierdził.

Dochodzenie w sprawie śmierci dzieci prowadzi lokalna policja. Na chwilę obecną nie wiadomo, co stało się z psem, który zaatakował dziewczynki.

