Żółw urodził się z deformacją kręgosłupa. Właściciel stworzył mu nietypowy wózeczek

Malutki żółw Helix nie miał wiele szczęścia. Zwierzątko urodziło się z deformacją kręgosłupa, przez co nie mogło się normalnie poruszać. Do czasu. Jego właściciel Randy Betz z Wilmington w stanie Karolina Północna wpadł na zaskakujący pomysł, jak pomóc żółwiowi. 41-latek postanowił przymocować zwierzątku za pomocą kleju super glue kółka od mini deskorolki. W ten sposób stworzył dla Helixa nietypowy wózeczek, dzięki któremu mógł się on normalnie poruszać.

Mężczyzna założył także profil na Instagramie, na którym dokumentował przygody zwierzęcia. Po jego śmierci w styczniu 2020 roku, postanowił nadal publikować zdjęcia swojego małego przyjaciela. - Pandemia koronawirusa sprawiła, że musieliśmy pozostać w domach. Chciałem prowadzić dalej to konto, aby pamięć o Helixie pozostała żywa. Poza tym wiele osób mówiło mi, że poprawia im się humor, gdy patrzą na jego zdjęcia - tłumaczył. Obecnie profil żółwia obserwuje ponad 100 tys. użytkowników Instagrama.

