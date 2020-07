FBI areszotwało Ghislaine Maxwell, pomocnicę Jeffrey'a Epsteina. Miała rekrutować dzieci i zmuszać je do seksu

Jak podaje CNN, Maxwell oskarżona jest o wabienie i spisek w celu nakłonienia niepełnoletnich dziewcząt do podróży, gdzie dochodziło do aktów seksualnych, a także o handel żywym towarem oraz krzywoprzysięstwo. Według federalnego aktu oskarżenia, kobieta przez okres przynajmniej trzech lat (1994-1997) lub więcej, pomagała, ułatwiała i przyczyniała się do wykorzystywania dziewcząt przez Jeffrey'a Epsteina. Podkreślono, że miała rekrutować nieletnie i znęcać się nad nimi.

Z aktu oskarżenia wynika, że tymi ofiarami były dziewczynki w wieku tak młodym jak 14 lat. Maxwell i multimilioner Epstein mieli je przywozić do swoich licznych rezydencji, m.in. na Upper East Side, Palm Beach, Londynie czy Santa Fe.

Władze podały, że Ghislaine Maxwell została aresztowana w New Hampshire i nie stawiała oporu. Od czasu aresztowania Epsteina, miejsce pobytu kobiety nie było znane, chociaż była ona również objęta śledztwem. Wiele kobiet, które oskarżało milionera, wymieniało także jej nazwisko w sądzie.

Przypomnijmy, Jeffrey Epstein popełnił samobójstwo w więzieniu, gdzie oczekiwał na proces, zaplanowany na sierpień 2019 roku.