Ile lat ma twój pies? Naukowcy obalają popularny mit i proponują własną metodę

Naukowcy z University of California, San Diego przyznają, że obliczanie wieku psa za pomocą pomnożenia jego wieku przez 7, to jeden z najpopularniejszych mitów wśród właścicieli czworonogów, a niekiedy nawet weterynarzy. Badacze mają smutne wieści miłośników zwierząt. Obliczenie wieku psa jest bowiem dość skomplikowane. Jak podaje The Guardian, badacze opracowali specjalną formułę opartą na badaniach genetycznych, która pozwoli na dokładne określenie wieku naszego czworonoga. Naukowcy przekonują, że ma ona zastosowanie także do innych gatunków zwierząt. Zapewniają, że będzie można ją wykorzystać również do sprawdzania skuteczności różnych metod mających opóźniać starzenie.

W badaniu, które opisano na łamach Cell System, sprawdzono tzw. epigenetyczne modyfikacje, czyli naturalne, chemiczne dodatki do genomu, które w komórkach włączają i wyłączają geny. Eksperymentowi poddano 104 psy rasy golden retriever. Badacze twierdzą, że wyniki ich badania wskazują na to, że młody pies starzeje się bardzo szybko w porównaniu do człowieka. – 12- miesięczny piesek jest jak 30-latek, a 4-letni jak 52-latek. Warto jednak dodać, że po ukończeniu przez zwierzaka 7 roku życia, proces starzenia się znacząco spowalnia – tłumaczył prof. Trey Ideker. Zdaniem naukowców wiek naszych zwierząt lepiej opisuje formuła: wiek człowieka = wiek psa + 31 lat. Prof. Ideker podkreślił, że eksperyment został przeprowadzony tylko na jednej rasie psów, a w przypadku innych wyniki mogłyby się nieco różnić. W przyszłości kierowany przez niego zespół planuje przebadać także inne rasy psów.