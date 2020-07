Tragiczny wypadek w parku rozrywki. Nie żyje 32-letnia kobieta

W sobotę 4 lipca w godzinach popołudniowych w Parc Saint-Paul doszło do tragicznego w skutkach wypadku. 32-letnia kobieta doznała obrażeń po upadku z kolejki górskiej w parku rozrywki, który znajduje się w Oise w północnej Francji. Przedstawiciele parku zapewniali, że tuż po zdarzeniu „natychmiast wezwano pogotowie”. Niestety, obrażenia, które odniosła kobieta, były na tyle poważne, że zmarła na miejscu zdarzenia – podaje CNN i przypomina, że ostatni śmiertelny wypadek na tej samej kolejce górskiej miał miejsce w 2009 roku.

„Atrakcja dla całej rodziny”

„The Formula 1 Coaster” to jedna z wielu atrakcji, którą oferuje cieszący się dość dużą popularnością park rozrywki położony w Oise. Podjęto także pewne środki bezpieczeństwa, zgodnie z którymi nie wszyscy mogą z niej skorzystać. Aby to zrobić, dzieci muszą osiągnąć konkretny wzrost. Jak informuje CNN, park reklamuje opisywaną formę rozrywki jako „atrakcję dla całej rodziny”. Po zdarzeniu sekcja, w której doszło do wypadku została zamknięta.