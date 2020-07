Prezydent Brazylii zakażony koronawirusem. Wcześniej bagatelizował zagrożenie

Jair Bolsonaro poinformował w telewizyjnym programie transmitowanym na żywo, że otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. – Otrzymałem wynik i był pozytywny – przekazał prezydent Brazylii. Jak przypomina The Guardian, 65-letni polityk wielokrotnie bagatelizował zagrożenie, które niesie rozprzestrzeniająca się na świecie pandemia koronawirusa. Lekceważył także podstawowe środki bezpieczeństwa, takie jak np. dystans społeczny, które miały doprowadzić do ograniczenia transmisji wirusa.

Bolsonaro, nie zważając na zagrożenie epidemiologiczne, uczestniczył w wiecach politycznych, a także „wydarzeniach towarzyskich”. Podczas spotkań często nosił maski ochronne w sposób nieprawidłowy albo w ogóle ich nie posiadał. Prezydent Brazylii wypowiadał się również krytycznie na temat lockdownu. Zachęcał rodaków do szybkiego powrotu do pracy, aby uniknąć katastrofy gospodarczej – informuje The Guardian.

Temperatura i „uporczywy kaszel”

Doniesienia o tym, że Bolsonaro mógł zostać zakażony koronawirusem pojawiły się po raz pierwszy w poniedziałek w godzinach wieczornych. Lokalne serwisy podawały wówczas, że polityk poddał się testowi po tym, gdy wystąpiły u niego objawy wskazujące na zakażenie. Miał mieć temperaturę 38℃ i „uporczywy kaszel”.

Koronawirus w Brazylii

Brazylia stała się drugim po Stanach Zjednoczonych najbardziej dotkniętym przez pandemię koronawriusa krajem. W państwie potwierdzono ponad 1,6 mln zakażeń, a bilans ofiar śmiertelnych przekroczył 65 tys.