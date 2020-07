Fascynujący czy przerażający? Oczy kota Josepha z pewnością zrobią z niego gwiazdę

Nie jesteśmy pewni, czy ten kot bardziej nam się podoba czy nas przeraża. Jedno jest pewne – to dziwne, że jeszcze nie jest gwiazdą sieci na miarę największych futrzanych celebrytów. Joseph to niezwykły kociak mieszkający w Petersburgu w Rosji. Jego znak rozpoznawczy to oczy – jedno żółte, przypominające Oko Saurona z „Władcy pierścieni”, a drugie niebieskie.

Joseph to kot rasy szkocki zwisłouchy (Scottish Fold). 29-letni Evgenii Pietrow w rozmowie z magazynem „Daily Mail” przyznał, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. – Kiedy zobaczyłem jego zdjęcie nie wierzyłem, że jest prawdziwy i że nie został sprzedany w pięć minut. Zadzwoniłem i ucieszyłem się, gdy zapewniono mnie, że zdjęcie jest prawdziwe, a dzień później Joseph był już w domu – opowiedział. Kot ma heterochromię, różnobarwność tęczówki. To zaburzenie polegające na różnicach w rozmieszczeniu barwnika w obrębie różnych obszarów tęczówki jednego oka bądź różnym zabarwieniu tęczówki jednego i drugiego oka. Joseph powoli staje się gwiazdą Instagrama – obserwuje go na tę chwilę prawie 2 tys. osób. Jesteśmy pewni, że niedługo jednak będzie ich znacznie więcej.

Joseph – kot, któremu wróżymy ogromną karierę. Wszystko przez te niesamowite oczy! Galeria: