USA oficjalnie opuszczają Światową Organizację Zdrowia. Trump wysłał pismo do ONZ

O formalnie złożonym przez prezydenta Donalda Trumpa piśmie dotyczącym opuszczenia przez USA Światowej Organizacji Zdrowia poinformował we wtorek Bob Menendez, amerykański senator z Partii Demokratycznej działający w Komisji Spraw Zagranicznych.

„ Kongres otrzymał powiadomienie, że prezydent Donald Trump oficjalnie wycofuje Stany Zjednoczone z WHO, w środku pandemii ” – napisał na Twitterze. „ Nazwać to, jak Trump zareagował na COVID-19 chaotycznym i niespójnym, to za mało. To nie będzie chronić życia i interesów Amerykanów, to pozostawia Amerykanów chorymi, a Amerykę samotną – dodał.

WHO jest organizacją działającą w ramach ONZ. Stéphane Dujarric, rzecznik sekretarza generalnego ONZ, potwierdził, że USA powiadomiły go o swoim wycofaniu ze skutkiem od dnia 6 lipca 2021 r. Informację potwierdziła też sama WHO.

Oskarżenia Trumpa wobec WHO

Wycofanie się z WHO prezydent Donald Trump zapowiedział już 29 maja 2020 r.

– Chiny mają całkowitą kontrolę nad Światową Organizacją Zdrowia, choć wpłacają na nią tylko 40 mln dolarów w ciągu roku, w porównaniu do 450 mln dolarów, które płaciły Stany Zjednoczone – mówił wtedy w trakcie konferencji prasowej ogrodach Białego Domu prezydent. – Świat oczekuje od Chin odpowiedzi w sprawie wirusa. Musimy być transparentni. Czemu Chiny odcięły zakażonych ludzi z Wuhan od innych części kraju? – pytał prezydent. – To nie przeniosło się do Pekinu ani nigdzie indziej, ale pozwolono im (zakażonym Chińczykom – red.) podróżować swobodnie po świecie, w tym do Europy i do Stanów Zjednoczonych – mówił Donald Trump. Zarzucił WHO, że wbrew napomnieniom i oczekiwaniom nie wykazała woli reformy.

Prezydent USA zarzucał też WHO ignorowanie dyskryminacyjnych działań Chin w stosunku do państw afrykańskich, spóźnione ogłoszenie stanu pandemii oraz nie ustawanie w chwaleniu „przejrzystości” Chin mimo kolejnych dowodów o jej braku. W wystosowanym 19 maja ultimatum padły także konkretne oskarżenia pod adresem Chin – o niszczenie próbek z wirusem i „pozbawienie świata najważniejszych informacji”, uniemożliwienie dostępu międzynarodowemu zespołowi naukowców w celu przeprowadzenia niezależnemu dochodzenia i niedzielenie się informacjami o SARS-CoV-2.

