Kobieta urodziła na stojąco przed szpitalem. Wszystko uchwyciły kamery monitoringu

W drugiej połowie czerwca kamery monitoringu, zamontowane przed jedną z klinik położniczych na Florydzie, zarejestrowały poród kobiety, ale dopiero kilka dni temu nagranie zyskało popularność wśród użytkowników mediów społecznościowych. Susan Anderson zaczęła rodzić i wraz z mężem pojechała do szpitala. W drodze odczuwała coraz silniejsze skurcze. Kobieta nie zdążyła wejść do kliniki i urodziła dziecko na stojąco na parkingu. Noworodek został złapany przez położną, która natychmiast przekazała dziewczynkę kobiecie. Po chwili na nagraniu słychać płacz dziecka.

„Moja córka miała na to wszystko inny pomysł”

Kobieta w rozmowie z portalem Local 10 News relacjonowała, że w drodze do szpitala czuła, że poród zbliża się wielkimi krokami. – Nie sądziłam, że nie zdołam wejść do budynku – powiedziała Susan, która planowała urodzić dziecko w wodzie. – To był mój cel, po prostu wejść do basenu z wodą – dodała. – Moja córka miała na to wszystko inny pomysł – relacjonowała w humorystyczny sposób kobieta.