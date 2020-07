Zgwałciła swojego ucznia, urodziła mu dzieci, a po odsiedzeniu kary, wyszła za niego za mąż. Nie żyje Mary Kay Letourneau

Informację o śmierci Mary Kay Letourneau przekazał w rozmowie z CNN jej były adwokat David Gehrke. Kobieta zmarła w swoim domu w poniedziałek 6 lipca, otoczona rodziną.

Vili Fualaau był uczniem Mary Kay Letourneau w szkole Shorewood Elementary w Seattle. Gdy kobieta miała 34-lata, latem 1996 roku, rozpoczęła współżycie seksualne z 13-latkiem. Przyłapała ich policja, po czym skłamali oni co do swoich nazwisk i wieku, dlatego zostali zabrani na komisariat. Funkcjonariusze zatelefonowali do matki chłopaka, jednak nie poinformowali jej o kłamstwie, a jedynie, że ich syn był z nauczycielką w samochodzie, dlatego poleciła ona policjantom, aby wypuścili ich wolno. Letourneau została aresztowana w marcu 1997 roku po tym, jak krewny jej męża skontaktował się z policją.

W maju 1997 roku Letourneau przyznała się do dwukrotnego zgwałcenia chłopaka. Jej pierwsze dziecko z Fualaau urodziło się w maju 1997 roku, kiedy oczekiwała na wyrok. Na podstawie osiągniętego porozumienia jej wyrok skrócono do 6 miesięcy więzienia, zabroniono jej także kontaktowania z młodym chłopakiem. Dwa tygodnie po zwolnieniu z więzienia 3 lutego 1998 roku ponownie przyłapano ją w samochodzie z Fualaau. Później na jaw wyszło, że spotykali się już wcześniej. W związku z postępowaniem kobiety, sąd skazał ją w lutym 1998 roku na 7,5 roku więzienia. W październiku 1998 roku, odbywając karę, urodziła drugą córkę Fualaau.

Letourneau opuściła więzienie w 2004 roku i w maju 2005 roku wyszła za mąż za 21-letniego Fualaau. Po 12 latach małżeństwa, w maju 2017 roku doszło między nimi do separacji. W sierpniu 2019 roku doszło do finalizacji rozwodu.