Tęczowe lody oskarżone o „promowanie homoseksualizmu”. Lakhova: Nie lubię tęczy, tak jak nie lubię swastyki

Tęczowe lody Пломбир Радуга według Ekateriny Lakhovej „promują stosunki homoseksualne”. Była deputowana rosyjskiej Dumy swoje oskarżenie sformułowała przed samym prezydentem Władimirem Putinem. Ostrzegała go, że kolory w tym wypadku mają znaczenie, ponieważ skierowane są do dzieci i pod sympatycznym opakowaniem skrywają ideologię LGBT. – Oni po cichu promują miłe tęczowe kolory, używają miłych słów, reklamują lody nazywane Tęcza – mówiła. W ten sposób, zdaniem byłej polityk, dzieci mają być oswajane z tęczą i dalej społecznością LGBT.

Po burzy, którą Ekaterina Lakhova wywołała swoimi słowami, deputowana nie tylko nie złagodziła stanowiska, ale jeszcze je zaostrzyła. – Nie lubię tęczy, tak samo jak nie lubię swastyki, a przecież swastyka wiele lat temu też miała inne znaczenie – tłumaczyła Rosjanka. W odpowiedzi na całe zamieszanie producent lodów wystosował jasny komunikat. – Zdecydowanie nie zgadzamy się z panią Lakhovą. Tęcza to po prostu zjawisko pogodowe, a nie flaga LGBT – mówił wiceprezes firmy, Armen Beniaminow.

Co na to wszystko Putin? Prezydent Rosji nie odciął się jednoznacznie od słów swojej rozmówczyni. – Jeżeli są powody, by wierzyć, że jest to propagowanie wartości, które nie są dla nas tradycyjne, to społeczeństwo musi sobie z tym poradzić, ale nie agresywnie – podkreślał. Przy okazji skrytykował ambasadę USA, która w czerwcu wywiesiła na swoim budynku flagę LGBT.