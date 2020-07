Holandia zrezygnuje z wpisywania płci do dokumentów? Pomysł ma ułatwić życie osobom transpłciowym i niebinarnym

Zgłoszona w lipcu propozycja całkowitego zrezygnowania z oznaczenia płci w holenderskich dokumentach tożsamości pokrywa się z planem tamtejszego rządu dotyczącym „ograniczania niepotrzebnej rejestracji płci”. Postulat popierają aktywiści walczący o prawa osób LGBT+, którzy wskazują na grupy wyczekujące podobnego rozwiązania. Rezygnacja z tego typu deklaracji w paszportach i dowodach osobistych miałaby być na rękę osobom transpłciowym, niebinarnym oraz interseksualnym.

– To dobry sposób, aby dać ludziom nieco więcej swobody w byciu, kim chcą być – oceniał Brand Berghouwer, przewodniczący Transgender Netwerk Nederland. Zaznaczył przy tym, że choć dla niego samego byłoby to ułatwienie, to oczywiście sprawę trzeba jeszcze skonsultować, gdyż część osób transseksualnych deklaruje dumę z posiadania własnego oznaczenia. W Holandii w paszportach zamiast tradycyjnych symboli dla płci żeńskiej lub męskiej występuje także trzeci sposób oznaczenia – znak „X”.

W Europie większość krajów oznacza płeć swoich obywateli w dokumentach. Obecnie takiego rozwiązania nie ma jedynie w Niemczech, Włoszech i Serbii.