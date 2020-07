Bosco wie, jak zwrócić na siebie uwagę. Gdy jamnik idzie przez park, wszyscy muszą się rozstąpić

Gdy słyszycie „pies z patykiem/kijkiem” , co widzicie? Zapewne nie to, co funduje bywalcom londyńskich parków jamnik Bosco. Choć czworonóg nie jest pokaźnych rozmiarów, nie przeszkadza mu to w wyciąganiu i dumnym noszeniu największych patyków czy wręcz gałęzi, jakie potrafi znaleźć.

Już samo to mogłoby zwrócić na niego uwagę. Jakby jednak tego było mało, Bosco paraduje z kijami pośrodku ścieżki. A Londyńczycy, chciał nie chciał, muszą się rozstąpić, by pozwolić mu przejść. Tak zostaje się „królem patyków” i gwiazdą brytyjskich mediów społecznościowych. Sami zobaczcie, jaki jest pocieszny!

To też patyk!



Trening z Bosco



Niezależnie od pogody



Ten jest naprawdę wielki!



Popularność



Królewska parada



Tym razem Bosco znalazł... całe drzewo



Spacer z przeszkodami



Rozstąpić się! Nadchodzi Bosco