Fundacja Sorosa przeznaczy 220 mln dolarów na walkę z rasowymi nierównościami

Ufundowana przez George'a Sorosa grupa The Open Society Foundations ogłosiła w poniedziałek 13 lipca, że zainwestuje 220 milionów dolarów w wysiłki mające na celu osiągnięcie rasowej równości w Stanach Zjednoczonych. Pieniądze mają trafić głównie do fundacji i stowarzyszeń, którym przewodzą czarnoskórzy aktywiści. To posunięcie łączone jest oczywiście z niedawnymi protestami rasowymi oraz przeciwko brutalności policji, sprowokowanymi śmiercią czarnoskórego George'a Floyda w Minneapolis. Jednocześnie sam Soros, atakowany często za swoją działalność filantropijną i zaangażowanie polityczne, pozycjonuje swoją fundację na froncie ruchu protestacyjnego.

Galeria:

Chaos w USA po śmierci George'a Floyda

Wśród obdarowanych przez najbliższe 5 lat organizacji znaleźć się mają m.in. Black Voters Matter Fund i Repairers of the Breach. Pieniądze trafią też do organizacji politycznych, takich jak Equal Justice Initiative, przedstawionej w filmie „Tylko sprawiedliwość” („Just Mercy”) z 2019 roku. Patrick Gaspard z Open Society Foundations podkreśla, że grupa wspiera osoby walczące o równość rasową już od 25 lat. Podkreśla, że nie wynika to z sympatii, ale z solidarności, a obecne wsparcie to podbicie stawki, wynikające z zaistniałych okoliczności.

Czytaj także:

Fala protestów w USA. Lady Gaga uderza w Donalda Trumpa: Jest głupcem i rasistąCzytaj także:

Soros, Antifa i uchodźcy. Tak „Wiadomości” TVP zaatakowały TrzaskowskiegoCzytaj także:

George Soros o pandemii koronawirusa: Zagraża przetrwaniu naszej cywilizacji