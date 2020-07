Iluzja czy kreatywność? Fotograf pokazał kulisy swojej pracy

Omahi mieszka w Meksyku, ale ma fanów na całym świecie. Jego profil na Instagramie śledzi ponad 460 tys. użytkowników, a fotograf regularnie zamieszcza tam efekty swojej pracy. Co ciekawe, zestawia finalne, obrobione już zdjęcia z ujęciem powstałym podczas pracy na planie zdjęciowym. I tak możemy się dowiedzieć, że fotograf korzysta z różnych gadżetów i pomysłów, by uzyskać jak najlepszy obraz. Artysta nie boi się sięgać po nietypowe rozwiązania, wykazując się przy tym nie tylko kreatywnością, ale również odwagą. Często sięga po motywy z ogniem lub wodą, chociażby zachęcając modelkę do pozowania w małym basenie. Odpowiednio przybliżony kadr oraz użyte kolory sprawiają, że fani Meksykanina otrzymują nietuzinkowy efekt. Przegląd jego prac wskazuje na to, że Omahi przy pomocy przedmiotów codziennego użytku oraz pomysłowości potrafi sprawić, że internauci zastanawiają się, jak dane zdjęcie powstało.

Czytaj także:

