Dziwna ryba wyłowiona z wody. Ma „ludzkie” zęby

Nietypowa ryba została wyłowiona i wybrzeży Malezji. Osobnik z zębami przypominającymi ludzkie to przedstawiciel gatunku rogatnicowatych, który jest dosyć powszechny w tamtejszym regionie. Nie zmienia to faktu, że dla internautów z innych części świata taka ryba to dość niecodzienny widok. „Ewolucja to naprawdę fascynujący proces” – zauważył jeden z użytkowników Twittera. „Od dawna wiadomo, że istnieją wśród nas obce stworzenia. Niekoniecznie takie, które już poznaliśmy” – dodał ktoś inny.

National Geographic podaje, że na świecie rozróżnia się około 40 gatunków rogatnicowatych, które żyją w wodach tropikalnych i subtropikalnych. Samce cechują się agresją, a do odstraszania intruzów używają twardych zębów. Dzięki mocnym szczękom są wstanie przewrócić jeżowca, by dostać się do jego miękkiego podbrzusza. Chociaż mięso niektórych podgatunków jest uznawane za smacznie, to ich spożywanie nie jest popularne ze względu na fakt, że inne gatunku rogatnicowatych są trujące dla ludzi.