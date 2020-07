W Japonii poważne obawy przed drugą falą koronawirusa. Blisko 300 nowych zakażeń w tamym Tokio

Trzeci dzień z rzędu liczba nowych infekcji w Tokio przekracza 200; w piątek 174 lipca odnotowano ich najwięcej od wybuchu epidemii - 293. Po zniesieniu w całej Japonii stanu wyjątkowego 25 maja, liczba zakażeń stwierdzanych w Tokio i kilku innych metropoliach gwałtownie wzrosła - zauważa agencja Reutera. W tym miesiącu w stolicy Japonii prawie codziennie wykrywano trzycyfrową liczbę infekcji SARS-CoV-2.

W środę 15 lipca władze Tokio podwyższyły stan alertu epidemicznego do najwyższego poziomu, co oznacza rozprzestrzenianie się choroby. Wezwano mieszkańców do unikania niepotrzebnych podróży i powstrzymania się od wizyt w klubach nocnych i restauracjach, które nie są odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Według zestawienia agencji Reutera, w całej Japonii potwierdzono do sobotniego popołudnia 24 996 zakażeń SARS-CoV-2, które spowodowały 998 zgonów; 19 755 pacjentów wyzdrowiało.