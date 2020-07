Ten kot wygląda na ciągle zaskoczonego. Przyjmuje też dziwne pozy

– Robisz coś, nagle się odwracasz i widzisz to. Kot stojącego i patrzącego wprost na ciebie – słyszymy na nagraniu zamieszczonym w serwisie The Dodo. Redaktorzy portalu dotarli do właścicieli Taro, który lubi przyjmować pozycję stojącą. Kot opiera się wtedy na dwóch łapach i w pozycji „na surykatkę” czujnie rozgląda się po otoczeniu. Nietypowa jest również mimika czworonoga, który ciągle wygląda na zaskoczonego lub wręcz smutnego.

Niecodzienne zachowania przyniosły Taro popularność w mediach społecznościowych. Profil, na którym występuje wspólnie razem z kotem Zippo, obserwuje już niemal 50 tys. użytkowników Instagrama. Oprócz zdjęć pojawiają się tam krótkie nagrania z udziałem zwierzęcia, a najwięcej odsłon mają filmiki z Taro stojącym na dwóch łapach.

