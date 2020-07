To jedne z największych psów na świecie. Oni zdecydowali się przygarnąć dwa

Ranger i Bentley mają kolejno 4 i 5 lat, a ich wspólne konto na Instagramie śledzi już 26 tysięcy użytkowników. Nowofundlandy mieszkają razem ze swoimi właścicielami na terenie stanu New Jersey, a opiekujące się nimi małżeństwo ma dwójkę dzieci. Te świetnie dogadują się z czworonogami, które stały się nieodłącznymi towarzyszami wspólnych zabaw. I chociaż opieka nad tak dużymi zwierzętami nie jest łatwym zadaniem, to jest źródłem wielu inspiracji. Opiekunka Rangera i Bentleya wydała nawet książkę dla dzieci, których głównymi bohaterami są właśnie przedstawiciele wspomnianej rasy.

Skąd pochodzą nowofundlandy?

Nazwa tej wyjątkowej rasy pochodzi od nazwy miejsca, gdzie została ona wyhodowana – Nowej Fundlandii w Kanadzie. Potocznie na zwierzęta tej rasy mówi się wodołazy. Rasa powstała w wyniku krzyżówek psów zamieszkujących wyspę Indian Beotuk z dużymi psami do polowań na niedźwiedzie, które zostały przywiezione przez Wikingów. Rasa ta cieszyła się powodzeniem i ciągle się rozwijała do momentu wybuchu I i II wojny światowej, w takcie której stanęła na granicy wymarcia. Przyrost osobników odnotowano dopiero w latach 50. Uwagę zwracają przede wszystkim ogromne rozmiary nowofundlandów. Samce mogą osiągać wagę 60, a nawet 70 kilogramów i mieć długość od 72 do 90 centymetrów. Samice nie przekraczają wagi 55 kilogramów. Psy te są uważane za niezwykle łagodne i spokojne.