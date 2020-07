Tragiczna sytuacja w indyjskim stanie Assam. Prawie 3 mln ludzi zmuszono do ewakuacji

Assam to stan w północno-wschodnich Indiach ze stolicą w Dispurze. To teren słynący z plantacji herbaty, który nawiedzany jest przez powodzie w każdej porze deszczowej, pomimo wszelkich podejmowanych działań, aby zniwelować skutki ulew.

Zespoły ratownicze pracujące na miejscu stanęły przed podwójnym wyzwaniem – oprócz powodzi, walczyć muszą o to, aby nie rozprzestrzeniał się koronawirus. Tymczasem wielu ludzi zostało zmuszonych opuścić swoje domy i udać się do wspólnych schronisk. – Trudno jest wymusić dystans społeczny, gdy ludziom nakazuje się oddalić od podnoszących się wód – przekazał jeden z ratowników Sanghamitra Sanyal. – Prosimy ludzi o to, aby przynajmniej zakrywali usta i nos kawałkiem czystej szmatki – dodał.

Dwa tygodnie temu rzeka Brahmaputra zalała ponad 2,5 tys. wiosek. Teraz spodziewany jest kolejny wzrost poziomu wody o 11 cm. Wody powodziowe zalały także Park Narodowy Kaziranga, w którym obecnie znajduje się największe na świecie skupisko nosorożców indyjskich (nosorożec pancerny), liczące około 2,5 tys. z całkowitej populacji 3 tys. zwierząt. Już wiadomo, że dziewięć nosorożców zginęło w wyniku powodzi. Zabitych zostało także ponad 100 innych zwierząt.

