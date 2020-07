Szczeniaki w plastikowej torbie nad rzeką. Były „pozostawione na nieuchronną śmierć"

W drugim tygodniu lipca Smeth Vet Services otrzymało zgłoszenie od zaniepokojonego informatora, który twierdził, że na ogrodzeniu, blisko zbiornika wodnego, w plastikowej torbie znajdują się porzucone koty. Dyrektor zespołu weterynaryjnego pojechał na miejsce. Faktycznie odnalazł we wskazanym miejscu torbę na szczycie ogrodzenia. W środku nie było jednak kotów, a trzy szczeniaki, które „celowo umieszczono w plastikowej torbie” skazując na śmierć.

Jak opisuje dalej ISPCA, szczenięta zostały poddane specjalistycznej opiece medycznej w Centrum Rehabilitacji Zwierząt należącym do organizacji. Były głodne, a także miały m.in. hipotermię. Weterynarze zakładają, że psy w chwili odnalezienia miały nie więcej niż siedem do dziesięciu dni. – Niepokojące jest to, że ktoś może być tak okrutny i bezduszny, umieszczając trzy małe szczeniaki w plastikowej torbie, pozostawiając je na nieuchronną śmierć. Po prostu nie ma słów. Te trzy szczenięta mają szczęście, że żyją – powiedział starszy inspektor ISPCA Kevin McGinley.

Osoby, które mają jakiekolwiek informacje w sprawie zdarzenia, do którego doszło w hrabstwie Donegal, są proszone o kontakt z przedstawicielami organizacji.

