Tragiczna śmierć matki i czwórki dzieci. Zawiniły małpy

Serwis Times of India przekazał, że do zdarzenia doszło w mieście Wazib Khel w prowincji Uttar Pradesh. Z powodu wysokich temperatur 45-letnia Shabnam razem z szóstką dzieci zdecydowała się na nocleg na dziedzińcu domu. Rodzina spała przy jednej ze ścian, na która w nocy weszły dzikie małpy. Zwierzęta były na tyle agresywne i tak skakały po ścianie, że ta w końcu runęła. Pod gruzami znalazła się 45-latka oraz czwórka dzieci w wieku od 3 do 20 lat. Niestety, nie udało się ich uratować.

Wypadek przeżył 11-letni chłopiec, który doznał tylko urazów głowy oraz inne, 5-letnie dziecko Shabnam. Dzieci zostały sierotami, ponieważ ich ojciec zmarł już dwa lata temu. Śledczy przesłuchali już poszkodowanych, a zdarzenie zakwalifikowano jako nieszczęśliwy wypadek. Policja przekazała w rozmowie z mediami, że rosnące na dziedzińcu drzewo guawa często przyciągało małpy, które wskakiwały na nie ze zniszczonej ściany.

Sprawą zainteresował się już premier prowincji Uttar Pradesh, który zaoferował rodzinie 400 tys. rupli (około 20 tys. złotych) odszkodowania. Dzieciom 45-latki zagwarantowano także opiekę medyczną.

Czytaj także:

Zakynthos: Polka z koronawirusem trafiła do specjalnego hotelu. Kto zapłaci za jej kwarantannę?