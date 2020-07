USA nakazały Chinom zamknięcie konsulatu w Houston, Pekin grozi odwetem. „Bezprecedensowa eskalacja”

Do piątku 24 lipca Chiny muszą opuścić konsulat w Houston. Taki nakaz Pekin dostał od amerykańskich władz. W odpowiedzi chińskie MSZ zagroziło odwetem. Według źródeł Reutersa, Chiny rozważają zamknięcie amerykańskiego konsulatu w Wuhan.

„ Nakazaliśmy zamknięcie Konsulatu Generalnego Chińskiej Republiki Ludowej w Houston w celu ochrony amerykańskiej własności intelektualnej i prywatnych informacji ” – stwierdziła rzecznik Departamentu Stanu USA Morgan Ortagus. „ Stany Zjednoczone nie będą tolerować łamania przez Chińską Republikę Ludową naszej suwerenności i zastraszania naszych obywateli, tak jak nie tolerowaliśmy nieuczciwych praktyk handlowych ChRL, kradzieży amerykańskich miejsc pracy i innych skandalicznych zachowań ” – czytamy.

Stanowcza odpowiedź Chin

Na zamkniecie konsulatu stanowczo odpowiedziały chińskie władze. – Jednostronne zamknięcie chińskiego konsulatu generalnego w Houston w krótkim czasie jest bezprecedensową eskalacją jego ostatnich działań przeciwko Chinom” – powiedział rzecznik chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Wang Wenbin. – Wzywamy Stany Zjednoczone do natychmiastowego cofnięcia tej błędnej decyzji. Jeśli nie zawrócą z tej złej ścieżki, Chiny zareagują zdecydowanymi środkami zaradczymi – dodał

Wenbin w odpowiedzi na doniesienia amerykańskich mediów o paleniu dokumentów na terenie konsulatu stwierdził, że placówka działa normalnie.

Doniesienia o ogniu na terenie chińskiego konsulatu pojawiły się we wtorek wieczorem. – Wygląda na to, że jest otwarty i płonie w pojemniku na dziedzińcu chińskiego konsulatu. Nie wydaje się to być niczym nieograniczony pożar, ale nie pozwolono nam na dostęp – powiedział szef straży pożarnej w Houston Samuel Pena na antenie KTRK. Policja w Houston napisała na Twitterze, że na dziedzińcu konsulatu i wokół niego zaobserwowano dym, ale funkcjonariusze nie zostali wpuszczeni do budynku.

