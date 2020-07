Wakacje 2020. Wielka Brytania walczy z koronawirusem. Do jakich zasad trzeba się zastosować?

Sytuacja w Anglii

Na terenie Anglii dozwolone jest przebywanie na zewnątrz w grupie do 6 osób z różnych gospodarstw domowych z zachowaniem dystansu społecznego. Możliwe jest przemieszczanie się po kraju w celu uprawiania sportu lub rekreacji niezależnie od odległości od domu. Możliwe jest korzystanie z plaż. Nadal pozostają zamknięte galerie handlowe, świątynie, puby, restauracje.

Od 15 czerwca obowiązkowe jest używanie maseczek na twarz w środkach transportu publicznego. Za przestępstwo uznane jest: namawianie innych osób do łamania regulacji rządowych poprzez np. zapraszanie innych do swojego domu. Jako napaść zagrożoną karą do 2 lat pozbawienia wolności uznaje się celowe kasłanie lub plucie w kierunku drugiej osoby. Więcej informacji na temat zasad panujących w Anglii znajduje się na rządowej stronie.

Jakie zasady obowiązują w Walii?

W Walii niektóre regulacje różnią się od tych panujących w Anglii. Od 1 czerwca można wychodzić z domu ze wszystkich powodów (nie tylko w celu udania się do pracy, na zakupy lub innych pilnych powodów). Nie należy natomiast podróżować poza granice swojego miejsca zamieszkania (tzn. ponad 5 mil od swojego domu). Nie wolno korzystać z plaż. Można spotykać się z osobami spoza swojego gospodarstwa domowego, jednak tylko na zewnątrz i z zachowaniem co najmniej 2 metrowego dystansu. Więcej informacji na temat zasad panujących w Walii znajduje się na stronie walijskiego rządu.

Obostrzenia w Szkocji

W Szkocji dozwolone jest wyjście z domu w celu udania się do pracy, zrobienia niezbędnych zakupów oraz w sytuacji związanej ze zdrowiem. Dozwolone jest uprawianie sportu na zewnątrz jednak maksymalnie przez 2 osoby z tego samego gospodarstwa domowego. Możliwe jest spotkanie się z osobami z innego gospodarstwa domowego, ale tylko na zewnątrz i tylko w ramach dwóch różnych gospodarstw domowych w maksymalnej liczbie 8 osób. Więcej informacji na temat regulacji panujących w Szkocji znajduje się na stronie szkockiego rządu.

Irlandia Północna – zasady wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa

W Irlandii Północnej dozwolone jest przebywanie na zewnątrz w grupie do 6 osób. Nie jest dozwolone odwiedzanie się w domach prywatnych, nawet członków rodziny. Nie jest dozwolone podróżowanie po kraju bez ważnej przyczyny. Można przemieszczać się bez ograniczeń w celu uprawiania sportu poza miejsce swojego zamieszkania. Zaleca się noszenie maseczki na twarzy w pomieszczeniach zamkniętych oraz środkach transportu publicznego. Więcej informacji na temat zasad panujących w Irlandii Północnej znajduje się na stronie rządowej.

Co z kwarantanną?

Od 10 lipca osoby przybywające do Anglii nie muszą poddawać się 14-dniowej kwarantannie, jeśli przybywają z krajów znajdujących się na liście tzw. korytarzy podróży, w tym m.in. z Polski, i jeśli w przeciągu 14 dni przed przybyciem do Anglii przebywały tylko w krajach znajdujących się na tej liście – podało polskie MSZ na oficjalnej stronie internetowej.