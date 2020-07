Koronawirus w USA. Drugi dzień z rzędu ponad tysiąc zgonów

Tym samym na COVID-19 zmarło w USA już ponad 145 tys. osób. To ponad trzykrotnie więcej niż w Wielkiej Brytanii, państwie z najwyższym bilansem zgonów w Europie.

W ciągu minionej doby w USA wykryto ponad 73,7 tys. przypadków koronawirusa. Dzień wcześniej było to ok. 76,5 tys. Łącznie przypadków Covid-19 zdiagnozowano w Stanach Zjednoczonych ponad 4,1 mln (z tego ok. 1,26 mln osób wyzdrowiało). Od 11 dni liczba wykrywanych zakażeń w ciągu doby nie spadła poniżej 60 tys.

Po poprawie pod koniec wiosny sytuacja epidemiologiczna w USA od połowy czerwca gwałtownie pogarsza się. Dotyczy to głównie stanów na południu i zachodzie kraju, w tym Teksasu, Florydy i Kalifornii.

