Poznajcie Antona, obok którego nie da się przejść obojętnie. To pies rasy bedlington terier

Psy rasy bedlington terrier pochodzą z Anglii i żyją do 14 lat. Są czułe, energiczne i inteligentne ale też uparte i niezależne. Łagodne dla rodziny, jednak zadziorne w stosunku do innych psów. Mają bardzo silny uchwyt szczęk i potrzebują codziennego ruchu. Ich włos powinien być regularnie podcinany. Ich głowy mają charakterystyczny kształt gruszki lub klina. Są bardzo umięśnione. Ich przodkowie byli wykorzystywani przez górników z okolic Newcastle - głownie do polowań na lisy, borsuki, wydry czy nawet na szkodniki, np. szczury.

To psy długowieczne, które z reguły są zdrowe. Najczęściej obserwowane u nich przypadłości dotyczą oczu, skóry czy wątroby, jednak zbilansowana dieta i dbałość o psa powinny to wykluczyć.