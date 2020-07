Miłośnik ryb i owoców morza trafił do szpitala. W jego wątrobie wykryto „niezliczone” jaja pasożytów

55-letni mężczyzna pochodzący z prowincji Syczuan trafił do szpitala Hangzhou First People's we wschodnich Chinach. Po wielu dniach badań lekarze odkryli, że wątroba mężczyzny wypełniona jest niezliczonymi jajami pasożytów. Wszystko wskazuje na to, że wywołało to zjedzenie surowej ryby.

Mężczyzna przyznał, że jadł Yusheng – lokalną potrawę, sałatkę z surowej ryby w stylu kantońskim. Zwykle składa się z pasków surowej ryby, zmieszanych z rozdrobnionymi warzywami oraz różnymi sosami i przyprawami. 55-latek po jakimś czasie doświadczał bólu brzucha, a później wysokiej gorączki. Po wykonaniu tomografii komputerowej lekarze wykryli ropień o długości 19 centymetrów w lewym płacie wątroby pacjenta. Początkowo podjęli się drenażu guza, jednak ostatecznie zdecydowali się wyciąć połowę wątroby z powodu ciężkiej infekcji. Po operacji usunięcia płata, wykryto, że guzek wypełniony był „niezliczonymi jajami pasożyta w kształcie żarówki” . Wówczas jasne stało się, że 55-latek choruje na klonorchozę, wywoływaną przez przywrę chińską – gatunek pasożyta zaliczany do podgromady wnętrzniaków. Jak dotąd występowanie tego pasożyta odnotowano u 34 gatunków ryb zaliczanych do rodzin: karpiowatych, babkowatych, błędnikowatych, łososiowatych i okoniowatych. Szacuje się, że na klonorchozę chorych jest na całym świecie od 10 do nawet 20 mln ludzi. Czytaj także:

