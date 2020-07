Wróciła do domu opuszczonego przez swoją rodzinę. Suczka pokonała aż 80 km!

Suczka o imieniu Cleo zaginęła w miejscowości Lawson w Missouri w Stanach Zjednoczonych. Opiekunowie psa byli zrozpaczeni – przez cztery lata zdążyli się bardzo przywiązać do obecności czworonoga w ich domu. O sprawie zostały powiadomione lokalne służby, rodzina apelowała również w mediach społecznościowych o pomoc w poszukiwaniach. Jak podaje CNN, historia ma swój szczęśliwy finał.

Suczka odnalazła się pod domem w miejscowości Olathe w Kansas. Jej opiekunowie wyprowadzili się stamtąd przed dwoma laty. – Przed moimi drzwiami leżał labrador. Pies wyraźnie sprawiał wrażenie, że na kogoś czeka – powiedział Colton Michael, obecny lokator domu w Kansas. Mężcyzyzna postanowił zawieźć psa do weterynarza, aby dowiedzieć się, czy przypadkiem się nie zgubił. Dzięki mikroczipowi, który miała wszczepiony Cleo udało się poznać nazwiska jej właścicieli. Michael odszukał ich za pośrednictwem Facebooka.

– Nie mogłem ukryć radości, gdy dowiedziałem się, że Cleo żyje i jest cała zdrowa. Natychmiast wsiadłem do auta i przywiozłem ją do domu – powiedział właściciel suczki. Aby dostać się do Kansas, zwierzak musiał pokonać dystans 80 kilometrów. – Nie wiem, jak to się stało, ale jestem przeszczęśliwy, że znów jesteśmy razem. Nie wyobrażam sobie życia bez Cleo – dodał mężczyzna.