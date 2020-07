Ci ojcowie nie chcieli mieć w domu zwierzaków. Teraz nie wyobrażają sobie bez nich życia

Próba adopcji lub zakupu zwierzaka często kończy się zdecydowanym sprzeciwem ze strony ojców. Tatusiowie mają mnóstwo argumentów: począwszy od „pies to ogromna odpowiedzialność”, „szybko się znudzisz i to ja będę musiał z nim chodzić na spacer”, po „żaden kot nie będzie chodził po moich meblach”. Kiedy jednak uroczy czworonóg w końcu przekroczy próg domu, spojrzy na pana swoimi maślanymi oczami i będzie skakał z radości na jego widok po powrocie z pracy, podejście do zwierzaków diametralnie się zmieni.

W wielu przypadkach to właśnie tata najbardziej dba o psa lub kota, to tata ukradkiem daje mu jedzenie ze stołu i wpuszcza do łóżka i to tata poświęca najwięcej czasu na zabawy z pupilem. Ojcowie szybko przekonują się, że pies czy kot naprawdę mogą stać się najlepszymi przyjaciółmi człowieka.