Niedźwiedź wyleguje się w basenie dla dzieci. Mieszkanka nagrała niecodzienny widok

Jak opisuje CNN, Regina Keller, od 12 lat robi zdjęcia dzikiej zwierzynie na swoim podwórku. Jej dom położony jest tuż przy George Washington National Forest w Fort Valley, więc jest przyzwyczajona do tego, że pojawiają się tam regularnie jelenie, niedźwiedzie, lisy czy wiewiórki.

19 lipca kobieta podlewała kwiaty, gdy na jej podwórko wszedł duży czarny niedźwiedź. – To największy osobnik, jakiego widziałam w tym roku – przyznała Keller w rozmowie z CNN. – Wędrował po moim podwórku i w końcu wsadził wielką łapę do basenu, a potem cały wszedł do środka i położył się – relacjonowała.

Kobieta wykonała niedźwiedziowi kilka zdjęć i zarejestrowała jego zachowanie na nagraniach.

Czytaj także:

Cora, uroczy pudel, który porusza się na dwóch łapach. Jej historia chwyta za serce, zobaczcie, jak świetnie sobie radzi