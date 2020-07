Odwet Chin. Konsulat USA zamknięty, Pekin o „przejęciu” budynku

Napięcie między Chinami a Stanami Zjednoczonymi narasta. 22 lipca Pekin informował, że USA nakazały zamknąć konsulat Chin w Houston, dając im czas do 24 lipca. Rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin zapowiadał już wtedy, że jego kraj „zareaguje zdecydowanymi środkami zaradczymi. Później do konsulatu w Houston weszły amerykańskie służby, co oprotestowały Chiny.

Chiny zamykają konsulat USA. Budynek w Czengdu”przejęty„

Pekin nie czekał długo. W ramach odwetu 24 lipca przekazał Amerykanom, że mają 72 godziny na opuszczenie konsulatu w Czengdu. W poniedziałek, gdy upłynął termin narzucony przez Pekin, Chiny nie tylko zamknęły budynek, ale też”przejęły„ go.

CNN przytacza treść stanowiska chińskiego MSZ w tej sprawie:

Odpowiednie chińskie władze następnie weszły (do budynku - red.) głównym wejściem i przejęły go.

W sporze Pekinu z Waszyngtonem cały czas przewijają się wzajemne oskarżenia o szpiegostwo, jedna i druga strona apelują do siebie przy tym, by przerwać „eskalację”. Jak dotąd USA nie odniosły się do zdarzenia.