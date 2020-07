Historyczna chwila w rodzinie królewskiej. Elżbieta II: Cieszę się, że miałam okazję to zobaczyć

W ubiegłym tygodniu królowa spotkała się online z przedstawicielami Foreign and Commonwealth Office. Rozmowa dotyczyła między innymi działań podejmowanych w odpowiedzi na pandemię COVID-19, a także pracy, którą rząd Wielkiej Brytanii wykonuje na arenie międzynarodowej w celu opracowania szczepionki na koronawirusa. W Wielkiej Brytanii dotychczas potwierdzono blisko 300 tys. przypadków COVID-19. Z powodu powikłań wywołanych przez chorobę zmarło 45 tys. osób.

Elżbieta II: Cieszę się, że miałam okazję to zobaczyć

Temat koronawirusa nie był jedynym poruszonym podczas rozmowy, która odbyła się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W piątek 24 lipca w godzinach popołudniowych królowa obserwowała podczas transmisji na żywo odsłonięcie własnego portretu. To ewenement, ponieważ po raz pierwszy w historii portret członka rodziny królewskiej został „odsłonięty w taki – wirtualny – sposób”. Obraz został namalowany przez zwyciężczynię BP Portrait Award 2018 Miriam Escofet i zawiśnie w odnowionej recepcji w Foreign, Commonwealth and Development Office. – Cieszę się, że miałam okazję to zobaczyć. Mam nadzieję, że pewnego dnia zobaczę to w prawdziwym życiu – stwierdziła królowa.

