Katedra w Kordobie jak Hagia Sophia? Emir Szardży chce, by świątynię oddano muzułmanom

Mezquita została wybudowana w hiszpańskiej Kordobie w VIII wieku, ale na przestrzeni kolejnych wieków była wielokrotnie przebudowywana. Budynek był początkowo meczetem, ale już w XIII wieku przekształcono go w kościół rzymskokatolicki. Historia tego miejsca, bogata architektura oraz fakt, że meczet służący obecnie za katedrę stał się jednym z najpopularniejszych obiektów tego typu na świecie sprawiły, że mniejszość muzułmańska od dawna ubiega się o zwrot świątyni w ręce wyznawców islamu.

Te żądania powtórzył emir III ibn Muhammad al-Kasimi, który udzielił wywiadu Sharjah News. – Żądamy zwrotu meczetu w Kordobie, który został przyznany Kościołowi, ponieważ jest to dar, który należy do tych, którzy na to nie zasługują – podkreślił emir emiratu Szardża. Taka deklaracja nie jest przypadkowa, ponieważ kilka dni temu Hagia Sophia zaczęła ponownie funkcjonować jako meczet, co spotkało się z krytyką ze strony urzędników ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ich zdaniem prezydent Turcji popełnił błąd podejmując decyzję o przekształceniu wspomnianego miejsca w czynną świątynię. Takiego punktu widzenia najwyraźniej nie podziela emir Szardży, który chce, by Mezquita podzieliła los Hagiii Sophii.

Decyzja Erdogana

Hagia Sophia, skarb światowego dziedzictwa kultury, która od 86 lat służyła jako muzeum, od piątku 24 lipca ponownie służy jako meczet. W pierwszych muzułmańskich modłach w tym miejscu wziął udział prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. To on podjął oficjalną decyzję o ponownym przekształceniu świątyni w meczet.

Wewnątrz świątyni białe zasłony zakryły wizerunki Maryi i Jezusa, wyłączono też reflektory, które podświetlały malowidła. Urzędnicy potwierdzili, że chrześcijańskie freski i mozaiki zdobiące przepastną kopułę i centralną salę będą ukrywane na czas muzułmańskich modlitw, ale pozostaną widoczne przez resztę czasu.

