Urocze olbrzymy podbijają serca właścicieli psów. Poznajcie leonbergery!

Pierwszego leonbergera zarejestrowano w księdze wstępnej w 1846 r. Po raz pierwszy przedstawiciel tej rasy pojawił się na wystawie w Monachium w 1865 r. Według jednej z teorii psy te są potomkami dogów tybetańskich, które występowały na terenie wschodnich i środkowych Alp już w średniowieczu.

Leonberger to jedna z najbardziej uroczych ras psów na świecie. Zwierzaki te wyjątkowo przywiązują się do swoich opiekunów. Kochają dzieci, są bardzo łagodne i lojalne. Bardzo rzadko można spotkać czworonogi lękliwe lub agresywne. Źle znoszą samotność. Ze względu na wielkość psa ważna jest socjalizacja szczeniąt ze zwierzętami i ludźmi, oraz przynajmniej podstawowe szkolenie. Uwagę zwracają jego spore rozmiary - wysokość w kłębie psów wynosi 72-80 cm a suczek 65-75 cm. Dorosłe zwierzaki mogą ważyć od 50 do 75 kg. Mają bardzo obfitą sierść w kolorach: lwi żółty, rudy, rudobrązowy, która jest miła w dotyku, ale linieje dwa razy w roku. Leonbergery są bardzo aktywne a ich ulubionym zajęciem jest pływanie.

Niestety przedstawiciele tej rasy miewają skłonności do rozszerzenia i skrętu żołądka oraz dysplazji stawów biodrowych i łokciowych.