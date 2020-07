Harry miał sekretne konto na Instagramie. Nazwa zainspirowana była ulubionym muzykiem księcia

W poniedziałek w brytyjskiej gazecie „The Times” ukazał się fragment książki „Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family” . Poznajemy w niej między innymi szczegóły relacji Meghan i Harry'ego na początku ich znajomości.

Wkrótce po pierwszej randce w Londynie, która – jak przyznała sama para – była randką w ciemno, Meghan Markle zaczęła śledzić na Instagramie konto @SpikeyMau5. Na zdjęciu profilowym znajdowało się zdjęcie hełmu w kształcie myszy. Z książki wynika, że było to tajne konto księcia Harry'ego. Nazwa łączy jego ksywę „Spike” z jednym z jego ulubionych didżejów Deadmau5. Meghan także ogłosiła rozpoczęcie znajomości w tajemniczy sposób na swoim Instagramie. W nieistniejącym już poście dodała zdjęcie cukierkowego serca ze słowami „Pocałuj mnie” wraz z podpisem „Lovehearts in #London” .

Randka w ciemno Harry'ego i Meghan odbyła się w Soho House's Dean Street Townhouse w Londynie. Informator autorów książki Omida Scobie i Carolyn Durand przekazał, że spotkanie trwało około trzy godziny i od razu para wydawała się „mieć na swoim punkcie obsesję” . Po wspólnie spędzonym czasie każde udać się miało w swoją stronę.

Para spotkała się ponownie następnego wieczoru. Meghan podjechała taksówką do wejścia dla personelu w Pałacu Kensington. Książę Harry sześć tygodni później zabrał Meghan na romantyczną wyprawę do Botswany.

