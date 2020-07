Zorganizują koncert gwiazdy pop, by zbadać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Liczba miejsc ograniczona

Tim Bendzko zagra koncert, 4200 osób przyjdzie potańczyć i pokrzyczeć, a wszystko to pod okiem niemieckich naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Halle. Całość zostanie zorganizowana na stadionie w Lipsku w trzech wariantach. Uczestnicy koncertu w każdym z nich będą nosić maski z filtrami FFP2, ale będą proszeni o utrzymywanie różnych odległości od siebie. W pierwszym podejściu będą mogli całkiem zrezygnować ze społecznego dystansowania się, w drugim usiądą na trybunach w odległościach 1,5 metra od siebie. W trzecim na stadion o pojemności do 12 tys. miejsc wejdzie jedynie 2 tys. osób.

Naukowcy oznaczą poszczególne osoby żelami fluorescencyjnymi, dzięki którym będą mogli zbadać interakcje pomiędzy nimi oraz zobaczą wszystkie miejsca dotknięte przez uczestników koncertu. Jak podkreślają, największym wyzwaniem będzie odpowiednia ocena zgromadzonych danych, których zamierzają zebrać ogromną ilość. Przestrzeń 30 metrów wokół każdego uczestnika ma być skanowana przez cały dzień co 5 minut. Wcześniej wszyscy muszą przejść test na obecność koronawirusa. Do badania dopuszczone zostaną jedynie zdrowe osoby w wieku od 18 do 50 lat.

Dla osób zainteresowanych całym wydarzeniem czy nawet uczestnictwem, mamy próbkę możliwości Tima Bendzko. Jak myślicie, kto mógłby wziąć udział w takim wydarzeniu w naszym kraju i gdzie najlepiej pasowałoby je zorganizować?

