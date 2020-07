Nowe ognisko koronawirusa w Chinach. Najwyższy wzrost zakażeń od marca

W ciągu ostatniej doby w Chinach kontynentalnych zarejestrowano 101 przypadków zakażenia koronawirusem, co oznacza duży wzrost w stosunku do dni poprzednich. W poniedziałek Narodowa Komisja Zdrowia informowała o 61 nowych przypadkach, a we wtorek o 68 zakażeniach. Aż 89 infekcji spośród wszystkich 101 dotyczyło autonomicznego regionu ujgurskiego, Sinciang, a jedną infekcję wykryto w Pekinie – zaznaczyła w środę Narodowa Komisja Zdrowia. Oprócz tego w ciągu ostatnich 24 godzin w Chinach odnotowano też 27 zakażeń bezobjawowych, co sprawia, że całkowity dobowy przyrost zakażeń w tym kraju wyniósł nie 101 a 128 przypadków. Liczby przedstawione w środę są najwyższe od marca.

Koronawirus w 201 krajach świata

Od początku epidemii, które rozpoczęła się pod koniec ubiegłego roku w środkowych Chinach, w Państwie Środka odnotowano 84 060 zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i 4634 zgonów. Ta ostatnia liczba od wielu miesięcy pozostaje bez zmian.

Od czasu wybuchu epidemii koronawirus pojawił się już w 210 krajach świata. Do godzin wieczornych we wtorek zarejestrowano w nich łącznie 16,62 mln zakażeń. Z powodu COVID-19 na świecie zmarły już 655 583 osoby. (PAP)

