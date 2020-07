Lekarze ostrzegają przed niebezpiecznym trendem na Instagramie. Zagraża życiu psów

Pandemia koronawirusa sprawiła, że przez wiele tygodni musieliśmy ograniczyć wychodzenie z domu. Przełożyło się to na długość korzystania ze smartfonów i mediów społecznościowych. Internauci wymyślali różnego rodzaju wyzwania, aby umilić sobie czas lockdownu. Ogromną popularność zdobyło tzw. pillow challene, w ramach którego zamiast w sukience, należało zakryć ciało poduszką, a całą stylizację ozdobić grubym paskiem, który utrzyma outfit w całości.

Ostatni trend na Instagramie jest jednak do tego stopnia niebezpieczny, że sprawą zainteresowali się weterynarze. W sieci zaczęło się bowiem pojawiać coraz więcej zdjęć psów, którym właściciele założyli maseczki - tylko po to, aby zrobić im zdjęcie i udostępnić w mediach społecznościowych. Udział w internetowym wyzwaniu może się dla naszych pupili skończyć tragicznie. Dr Melissa Meehan, weterynarz z Melbourne podkreśla, że zmuszanie zwierząt do noszenia masek może powodować u nich stres i niepokój. W najgorszym przypadku może on być tak silny, że zwierzę dostanie zawału. Lekarka dodaje, że maseczki utrudniają zwierzętom oddychanie, co szczególnie wśród ras brachycefalicznych, które i tak z powodu swojej budowy mają z nim problemy, nie jest wskazane. Psia behawiorystka Lara Shannon zaznacza, że przekazanie innym osobom informacji o konieczności noszenia maseczek jest bardzo ważne, ale nie może się odbywać kosztem zwierząt domowych.

Czytaj także:

Urocze olbrzymy podbijają serca właścicieli psów. Poznajcie leonbergery!