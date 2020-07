Przeprosiny po 114 latach. Nowojorskie zoo potępiło zamknięcie Afroamerykanina w klatce

„W imię równości, przejrzystości i odpowiedzialności musimy skonfrontować się z historyczną rolą naszej organizacji w propagowaniu rasowej niesprawiedliwości” – możemy przeczytać na łamach „The New York Times”, gdzie zamieszczono oświadczenie organizacji Wildlife Conservation Society, zarządzającej ogrodem zoologicznym w Bronksie. „Głęboko żałujemy, że wiele osób i pokoleń zostało skrzywdzonych w wyniku naszych działań lub naszej dotychczasowej niezdolności do publicznego ich potępienia” – czytamy dalej.

Ota Benga, który we wrześniu 1906 roku przez kilka dni pokazywany był w zoo, nie miał szansy na pozytywną odmianę swojego losu. Najpierw trafił do domu dziecka na Brooklynie. Później przeniósł się do Lynchburga w stanie Wirginia. Tam pracował w fabryce tytoniu. Zaledwie 10 lat po umieszczeniu go w zoo, postanowił przerwać swoje życie. W 1916 roku popełnił samobójstwo.

