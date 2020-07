48-latka wykorzystywała seksualnie dziecko. „Jestem zniesmaczona tym, co się stało”

Sprawa 48-latki z Hartlepool w hrabstwie Durham w Wielkiej Brytanii oburzyła lokalną społeczność. Kobieta popełniła szereg przestępstw seksualnych wobec dzieci, za co postawiono jej łącznie 11 zarzutów. W akcie oskarżenia stwierdzono, że Sandra O'Rourke nie tylko nakłaniała osobę nieletnią do czynności seksualnych, ale również uprawiała seks w obecności dziecka. Swoją ofiarę zmuszała do milczenia i groziła, że nawet jak sprawa ujrzy światło dzienne, nikt jej nie uwierzy.

W trakcie procesu 48-latka przyznała, że zdarzyło jej się dwukrotnie uprawiać seks na oczach dziecka, a także do jedenastu napaści na dziecko na tle seksualnych. – Jestem zła na siebie i zniesmaczona tym, co się stało. Nie mogę znaleźć słów, by opisać moje wyrzuty sumienia i żal z powodu tego, co się stało – podkreśliła. Obrońca Brytyjki Stephen Constantine przekonywał, że przez większość czasu kobieta nie kontrolowała swojego zachowania, ponieważ była pod wpływem marihuany. – Ona wie, że musi zostać ukarana. Proszę jednak, aby w danych okolicznościach wyrok był jak najkrótszy – poprosił.

Sędzia Stephen Ashurst stwierdził, że czyny popełnione przez 48-latkę były wyjątkowo obrzydliwe, a to, co zrobiła, świadczy o jej sporej demoralizacji. Dodał, że ofiara kobiety nigdy nie zapomni tego, co się stało. Decyzją sądu kobieta została skazana na karę 12 lat pozbawienia wolności.